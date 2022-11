2022 Dünya Kupası açılışında sahne alacak olan Blacked Eyed Peas grubu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Şarkıları sayesinde ünü tüm dünyaya yayılan Black Eyed Peas üyeleri görkemli açılışta izleyenlere müzik dolu anlar yaşatacak. Peki, The Black Eyed Peas üyeleri kimler, kaç yaşında, nereli? The Black Eyed Peas 2022 Dünya Kupası açılış töreninde sahne alıyor!

THE BLACK EYED PEAS ÜYELERİ KİMLER?

The Black Eyed Peas, Los Angeles kentinde kurulan Amerikalı bir hip hop müzik grubudur. 2018 yılı itibarıyla grubun üyeleri will.i.am, apl.de.ap, Taboo ve J. Rey Soul'dur. 2003 yılındaki albümleri Elephunk döneminden beri grup, yaklaşık 27 milyonluk bir albüm ve tekli satışına erişmiştir.

KARİYER

1998-2001: Behind the Front ve Bridging the Gap

Interscope Records ile anlaşma imzalayan grup, ilk albümleri Behind the Front'u 1998 yılında yayımladı. Albümde Akademi Ödülü adayı gösterilen Bulworth filminin özgün film müzikleri albümünde de yer alan "Joints & Jams" adlı tekli de yer almaktaydı. Grubun ikinci albümü Bridging the Gap 2000 yılında satışa sunuldu. Bu albümde de Macy Gray'in de eşlik ettiği "Request Line" teklisi yer almaktaydı. Bu albüm daha başarılı bir satış rakamı yakalayarak 1,2 milyon adet sattı.

2003-2004: Elephunk

Grubun dünya çapında tanınmasını sağlayan albümleri Elephunk, 2003 yılında yayımlandı. Albüm, 2000 yılında grubu terk eden önceki solist Kim Hill'den sonra gruba alınan Stacy "Fergie" Ferguson'ın vokallerini içeren ilk albümdü. Albümden çıkan ilk tekli "Where is the Love?" Justin Timberlake vokalleri içeren bir şarkıydı ve dünya çapında büyük başarı elde etti. Amerikan müzik listelerinde sekiz, İngiltere'de bir numaraya kadar yükselen şarkı, İngiltere'de 2003 yılının en çok satan teklisi oldu. Şarkı Avustralya'da da benzer bir etki göstererek altı hafta boyunca bu ülkede zirveye oturdu.

Albümün ikinci teklisi "Shut Up", yine önceki tekli gibi başarı göstererek İngiltere'de iki numaraya kadar yükseldi. Şarkı, bunun dışında, Fransa, Almanya ve Avustralya'da da zirveye yükseldi. Elephunk, bu şarkıların sayesinde dünya çapında büyük bir satış rakamı elde etti. Özellikle ABD, İngiltere, Avustralya ve bazı Avrupa ülkelerinin her birinde bir milyondan fazla sattı.

Albümün üçüncü teklisi "Hey Mama" da albümün başarılı şarkıları arasında yer alarak birçok ülkede ilk ona girdi. Aynı şekilde Amerikan müzik listelerinde de yirmi üçüncü sıraya kadar yükseldi. Ancak şarkı 2003'te iPod reklamında kullanılınca daha da büyük bir ilgi gördü.

Grubun 2004 yılında düzenlediği Asya konserleri sırasında, apl.de.ap'ın hayatı hakkında bir yazı, sanatçının doğduğu ülke Filipinler'de bir televizyon programında yayınlandı. Maalaala Mo Kaya ("Hatırlar mıydın?") adlı bu programda sanatçının doğduğu yoksul Filipin sokakları gösterildi.

Sonrasında, grubun "Let's Get Retarded" adlı şarkısı, NBA Finalleri için "Let's Get It Started" adıyla değiştirildi. Şarkı dünya listelerinde ilk yirmiye girdi. Şarkıda Carlos Santana da yer aldı. Şarkı 2005'te En İyi Grup Rap Performansı dalında Grammy Ödülü aldı. Bir süre sonra grup The Urbz: Sims in the City adlı oyunda sanal karakterler olarak yer aldı. 2004 yılında düzenlenen albüm turnesi bazıları Afrika'da olmak üzere birçok ülkede konserler içermekteydi.

2005-2007: Monkey Business

Sonraki albüm Monkey Business , 7 Haziran 2005 tarihinde yayımlandı. Albümün ilk teklisi "Don't Phunk with My Heart", büyük bir başarı gösterdi. Şarkı Amerikan müzik listelerinde üç numaraya kadar yükselerek, 2009'da zirveye yükselen "Boom Boom Pow" şarkısına kadar grubun en başarılı teklisi olarak kaldı. Şarkı yine En İyi Grup Rap Performansı dalında Grammy Ödülü elde etti. Bunların dışında şarkı, İngiltere'de üç, Kanada'da da beş numaraya kadar yükseldi. Avustralya'da ise üç hafta boyunca zirveye yükseldi. Bazı radyo istasyonları, şarkıdaki müstehcenliği göz önüne alarak, şarkıyı "Don't Mess with My Heart" şeklinde dinleyicilere sundu.

Albümün ikinci teklisi "Don't Lie", Amerika'da önceki tekliye oranla daha düşük başarı göstererek on dört numaraya kadar çıkabildi. Ancak buna rağmen İngiltere ve Avustralya'da altı numaraya kadar yükseldi. Üçüncü tekli "My Humps" ise yine müstehcen içeriği nedeniyle bazı radyo kanallarında engellendi. Ancak buna rağmen yine de geniş bir dinleyici kitlesi edindi. Allmusic eleştirmeni John Bush, şarkıyı sözleri bakımından sıradan ve sıkıcı olarak nitelendirse de, şarkı Amerikan müzik listelerinde üç numarayı gördü.[1] Ayrıca albüm de Billboard 200 listesinde ilk haftasında iki numarada yer aldı ve bir haftada 295,000 adet sattı. RIAA, albümü bir süre sonra üç kez platin plaket ile ödüllendirdi. Son olarak albümün sonuncu teklisi "Pump It" yayımlandı. Şarkıda "Misirlou"dan örnekler kullanıldı.

Bir hip hop albümü olmasına rağmen, Monkey Business, Jack Johnson'ın akustik gitar çaldığı "Gone Going" adlı bir şarkıya sahiptir. 2005 yılının Eylül ayında grup, "Don't Lie", "Shut Up" ve "Where Is the Love?"ın yeni bir sürümünü barındıran iTunes Originals adlı çalma listesini çıkardı.

2005 yılının sonbaharında grup, Gwen Stefani ile beraber tura çıktı. Grup sonrasında 7 Temmuz 2007'de Live Earth yardım konserlerinin Londra ayağında yer aldı. will.i.am burada yeni şarkısı "Help Us Out"u seslendirdi. Bu şarkı sonrasında kendi solo albümü Songs About Girls'te yer aldı. 21 Mart 2006'da grubun remiks albümleri Renegotiations: The Remixes yayımlandı.

2008-günümüze: The E.N.D ve The Beginning

Grubun beşinci stüdyo albümü The END ("The Energy Never Dies")'ın 9 Haziran 2009'da yayımlanacağı bildirildi.[4] "Boom Boom Pow" adlı ilk tekli Şubat 2009'da yayımlandı. Şarkı Amerikan müzik listelerinde zirveye yükselerek Amerika'da bu başarıyı gösteren grubun ilk şarkısı oldu.

Grubun lideri will.i.am, Billboard dergisine The E.N.D. albümünün adının "The Energy Never Dies"tan geldiğini beyan etti. Bu albümün bir müzik günlüğü olduğunu söyleyen will.i.am, ilham kaynağına göre ekleme yapılabilecek bir albüm olduğunu ekledi. Grup U2 grubunun Amerikan konser ayağında konser verdi ve MTV için 8 Temmuz'da Malta'ya gitti. Ayrıca The E.N.D. albümü için bir dalda, The E.N.D. den çıkan "Boom Boom Pow" ve "I Gotta Feeling" adlı tekliler için toplam üç dalda Grammy ödülü kazandılar.

İlk iki teklinin ardından "Meet Me Halfway" şarkısına klip çekerek şarkıyı albümün üçüncü teklisi olarak yayımlayan grup, bu şarkılarıyla Birleşik Krallık ve Avustralya gibi ülkelerin müzik listelerinde bir numaraya kadar yükseldi. Şarkı, 2009 yılında Birleşik Krallık'ta en çok satan onuncu tekli oldu. Albümün dördüncü teklisi olan "Imma Be", Amerikan müzik listesinde iki hafta boyunca bir numarada kaldı. Bu şarkının klibi beşinci tekli "Rock That Body"nin klibiyle aynı anda çekildi.

Grup lideri will.i.am, The Beginning albümünün giriş parçası olan The Time adlı şarkıyı Twitter'dan yayınladı ve büyük beğeni topladı. The Beginning albümü 30 Kasım 2010 tarihinde resmi olarak çıktı.

DİSKOGRAFİ

Stüdyo albümleri



Kim Hill ile

1998: Behind the Front

2000: Bridging the Gap

Fergie ile

2003: Elephunk

2005: Monkey Business

2009: The E.N.D.

2010: The Beginning

Derlemeler

2005: iTunes Originals

2006: Renegotiations: The Remixes

2006: iTunes Essentials

DVD'ler

2004: Behind the Bridge to Elephunk

2006: Bring in the Noise, Bring in the Phunk

2006: Live from Sydney to Las Vegas

Turlar

2004: Elephunk Tour

2006: Honda Civic Tour

2006: Monkey Business World Tour

2007: Black Blue & You World Tour

2009: The Energy Never Dies Tour