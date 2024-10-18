Thales, Anaksimandros gibi antik çağ filozoflarının yaşamış olduğu hangi şehrin kalıntıları, günümüzde Aydın il sınırları içindedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Thales, Anaksimandros gibi antik çağ filozoflarının yaşamış olduğu hangi şehrin kalıntıları, günümüzde Aydın il sınırları içindedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

THALES, ANAKSİMANDROS GİBİ ANTİK ÇAĞ FİLOZOFLARININ YAŞAMIŞ OLDUĞU HANGİ ŞEHRİN KALINTILARI, GÜNÜMÜZDE AYDIN İL SINIRLARI İÇİNDEDİR?

A: Assos

C: Milet

B: Aspendos

D: Sagalassos

Cevap: