TGRT ekranlarının tanıdık yüzü Ekrem Açıkel'i ekranlarda göremeyen seyirciler Ekrem Açıkel yok mu, nerede? Ekrem Açıkel TGRT'den ayrıldı mı gibi soruların yanıtlarını merak etti. Peki, Ekrem Açıkel yok mu, nerede? Ekrem Açıkel TGRT'den ayrıldı mı?

TGRT Ekrem Açıkel neden yok? Ekrem Açıkel TGRT'den ayrıldı mı?

Ekrem Açıkel yok mu, nerede? Ekrem Açıkel TGRT'den ayrıldı mı gibi sorular son günlerde TGRT Haber izleyicilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Ekrem Açıkel yok mu, nerede? Ekrem Açıkel TGRT'den ayrıldı mı?

EKREM AÇIKEL YOK MU, NEREDE?

Ekrem Açıkel Twitter hesabındna şu paylaşımda bulundu:

Değerli dostlarım, beni yalnız bırakmayan can kardeşlerim, canım TürkiyemBenden duymanızı isterim. Aksi size saygısızlık olurdu. Dönemsel yorgunluk sebebiyle dinlenmem gerekti. Bu akşamla birlikte bir süre TGRT Ana Haber bülteninde olamayacağım. Twitter'dan yazar çizerim