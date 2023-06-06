Oyunseverlerin başından düşmeden oynadığı TFT'nin (TeamFight Tactics) yeni setinin ne zaman geleceği merak konusu oldu. TFT Set 9 Ne Zaman Gelecek 2023? Sorularına cevap aranıyor. League of Legends'in oyun modlarından biri olan TFT'nin yeni setinin kısa bir süre sonra geleceği açıklandı. Riot Games'ten gelen duyuruda tarih verilirken yenilikler ve güncellemeler oyun severleri bekliyor. Peki, TFT Set 9 ne zaman çıkacak, gelecek? Tüm detaylar...

Lol severlerin ilgiyle takip ettiği oyun modu TFT'nin yeni seti TFT Set 9'un ne zaman geleceği merak konusuydu. Lol'ün yaratıcısı Riot Games'ten açıklama geldi. İşte, TFT Set 9 ne zaman çıkacak, gelecek? sorusunun cevabı...

TFT SET 9 NE ZAMAN ÇIKACAK, GELECEK?

Lol, her yıl TFT gibi oyun modlarının çeşitli yeniliklerle karşımıza çıkarıyor. Lol, TFT Set 9: Runeterra: Reforged 'u duyurdu. TFT set 9, Lol severlerin uzun zamandır beklediği bir mod. TFT'nin PC versiyonuna 14 Haziran'da çıkacağı öngörülüyor. Fakat mobil oyuncuları 15 Haziran gece saat 02.00'yi beklemek zorunda. TFT Set 9 ile yeni gelen avatarlar ve özellikleri 14 ve 15 Haziran tarihlerinde saat 21.00'de mağazadan satın alınabilecek. Yeni özelleştirilmiş mekanikler, stratejiler, büyütmeler, öğeler, kozmetikler ve daha fazlası bu sette olacak.

PORTALLAR YENİ GALAKSİLERDİR

Lol, TFT Set 9 ile oyunculara oyundaki 30 Portal ile her oyunlarını bir öncekinden daha farklı hissettirmeyi hedefliyor. Artık 3 farklı Portal ile bir oyuna yükleneceksiniz ve artık Carousel olarak başlatma kaldırılıyor. Her bir oyuncu portallardan birinin içinde koşarak oy verebilecek. İçerisinde en çok oyuncu bulunan Portal en yüksek seçilme olasılığına sahip olacak ancak bir oyuncu bir Portal içinde tek başına dursa bile, tüm lobi için Portal'a karar verme şansı yine de 1/8 olacak.

TFT Set 9 Herolar