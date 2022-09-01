TFF'ye saldırı! SON DAKİKA! TFF Riva tesisleri saldırı kim yaptı?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. TFF saldırı ardından açıklama yaptı mı merak ediliyor. Peki, TFF Riva tesisleri saldırı kim yaptı? TFF kim saldırdı? TFF binasına neden saldırıldı?

TFF saldırı son dakika gündeminde! Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. TFF saldırı ardından açıklama yaptı mı merak ediliyor. Peki, TFF Riva tesisleri saldırı kim yaptı? TFF kim saldırdı? TFF binasına neden saldırıldı? İşte detaylar..

TFF'YE SALDIRI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Silahlı saldırının TFF'deki yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştiği öğrenildi. Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından ateş açılan binaya 5 kurşun isabet ettiği ve bunlardan birinin Hamit Altıntop'un kafasının üzerinden geçtiği belirtildi. Saldırıda yaralanan ya da ölen olmadı.

BİNAYA 5 MERMİ İSABET ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu toplantısının yapıldığı anlarda Riva Tesisleri'ne silahlı saldırı düzenlendi. Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından ateş açıldığı belirtilirken binaya 5 merminin isabet ettiği öğrenildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olay yerine hemen gelen güvenlik güçleri Riva'daki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırganların olay yerinden araçla uzaklaştığı belirtilirken yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF binasına gerçekleştirilen saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Vali Ali Yerlikaya, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.