TFF seçimi ne zaman? TFF başkan adayları kim?

2024 Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu veya 27. TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanını belirlemek için gerçekleştirilecektir. Peki, TFF seçimi ne zaman? TFF başkan adayları kim?

TFF SEÇİMİ NE ZAMAN?

2024 Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu veya 27. TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu,Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanını belirlemek için 18 Temmuz 2024 tarihinde Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleştirilecektir. Yapılacak seçimli genel kurulda seçilecek başkan 4 yıllık süre ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı görevini üstlenecektir.

Adaylar:

Servet Yardımcı

İbrahim Hacıosmanoğlu

Erdal Alkış

Sebahattin Devecioğlu

İsmail Uyanık

Tolga Gani Zengin