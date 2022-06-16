TFF Başkanlık Seçimi ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Olağanüstü Genel Kurul'da seçilecek. Nihat Özdemir'in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanının belirleneceği tarih belli oldu. Peki TFF seçim canlı izle! TFF başkanlık seçimi hangi kanalda?

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü gereğince, 01.06.2021-31.05.2022 dönemi ile ilgili olarak Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da bugün toplandı.

JW Marriott Oteli'nde saat 10.00'da başlayan TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'na TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile delegeler katılıyor.

Toplantıda, Olağan Seçimli Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi ile birlikte Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirilecek.

TFF seçimi beiNSport Haber kanalından yayınlanacak.

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