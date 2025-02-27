TFF ihtar cezası nedir? Icardi ihtar cezası anlamı ne?
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray- Fenerbahçe derbisine ilişkin cezalarını açıkladı. PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu 4, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u 1 maç men cezasına çarptırdı. Peki, TFF ihtar cezası nedir? Icardi ihtar cezası anlamı ne?
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin cezalarını açıkladı. PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu 4, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u 1 maç men cezasına çarptırdı. TFF ihtar cezası nedir? Icardi ihtar cezası anlamı ne?
PFDK CEZA YAĞDIRDI
Disiplin Kurulu'nun açıkladığı cezalar şöyle...
Okan Buruk - 1 maç men ve 1.5 milyon TL para cezası
Jose Mourinho - 4 maç men ve 1 milyon 617 bin TL para cezası
Fenerbahçe - 2 deplasman maçında seyircisiz oynama
Mauro Icardi - İhtar
Dursun Özbek - 34 gün hak mahrumiyeti
Antrenör Serhat Doğan'a 1 maç ve 58.500 TL para cezası
Galatasaray'a toplam 3 milyon 166 bin TL para cezası verildi.
TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
TFF İHTAR CEZASI NEDİR?
MADDE 17 – İHTAR İhtar, ihlal edilen disiplin kuralının esasının yazılı olarak hatırlatılmasıdır.