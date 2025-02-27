Bahçeli'nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan'ın çağrısına kadar geldi! İşte tarihi süreçte yaşananlar

Bahçeli'nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan'ın çağrısına kadar geldi
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama

Özel'in tarihi çağrıya ne diyeceği merak konusuydu: İzin vermeyeceğiz
Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler

Öcalan'ın çağrısını YPG dinlemeyecek gibi! Elebaşının sözleri ilginç

TFF ihtar cezası nedir? Icardi ihtar cezası anlamı ne?

TFF ihtar cezası nedir? Icardi ihtar cezası anlamı ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray- Fenerbahçe derbisine ilişkin cezalarını açıkladı. PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu 4, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u 1 maç men cezasına çarptırdı. Peki, TFF ihtar cezası nedir? Icardi ihtar cezası anlamı ne?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin cezalarını açıkladı. PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu 4, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u 1 maç men cezasına çarptırdı. TFF ihtar cezası nedir? Icardi ihtar cezası anlamı ne?

PFDK CEZA YAĞDIRDI

Disiplin Kurulu'nun açıkladığı cezalar şöyle...

Okan Buruk - 1 maç men ve 1.5 milyon TL para cezası

Jose Mourinho - 4 maç men ve 1 milyon 617 bin TL para cezası

Fenerbahçe - 2 deplasman maçında seyircisiz oynama

Mauro Icardi - İhtar

Dursun Özbek - 34 gün hak mahrumiyeti

Antrenör Serhat Doğan'a 1 maç ve 58.500 TL para cezası

Galatasaray'a toplam 3 milyon 166 bin TL para cezası verildi.

TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF İHTAR CEZASI NEDİR?

MADDE 17 – İHTAR İhtar, ihlal edilen disiplin kuralının esasının yazılı olarak hatırlatılmasıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz
img

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
img

Özel'in tarihi çağrıya ne diyeceği merak konusuydu: İzin vermeyeceğiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası

Özellikle Mourinho'nun cezası öyle böyle değil
Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Çalıştayı

Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden yapay zeka çalıştayı
Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz
Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı

Öcalan'ın şartı, satır arasında gizli
Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız

Öcalan'ın çağrısı okunurken yaptılar! İYİ Parti merkezinde dev afiş

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.