TFF binasında ne oldu? (VİDEO) 1 Eylül Perşembe TFF'ye saldırı mı yapıldı? TFF binasına saldıranlar yakalandı mı?

Son dakika gelen haberlere göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bunun ardından vatandaşlar, TFF binasında ne oldu? 1 Eylül Perşembe TFF'ye saldırı mı yapıldı? TFF binasına saldıranlar yakalandı mı? merak etti. Peki, TFF binasına kim saldırdı? TFF'ye kim neden saldırdı? İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Yönetim kurulu toplantısının yapıldığı sırada gerçekleştirilen saldırının ardından ölen ya da yaralanan olmazken, kamera kayıtlarının incelendiği belirtildi. TFF binasında ne oldu? 1 Eylül Perşembe TFF'ye saldırı mı yapıldı? TFF binasına saldıranlar yakalandı mı?

TFF BİNASINDA NE OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Silahlı saldırının TFF'deki yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştiği öğrenildi. Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından ateş açılan binaya 5 kurşun isabet ettiği ve bunlardan birinin Hamit Altıntop'un kafasının üzerinden geçtiği belirtildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

BİNAYA 5 MERMİ İSABET ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu toplantısının yapıldığı anlarda Riva Tesisleri'ne silahlı saldırı düzenlendi. Rivas Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından ateş açıldığı ve binaya 5 merminin isabet ettiği öğrenildi. Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümün hedef alındığı, kurşunlardan birinin ise Hamit Altıntop'un kafasının üzerinden geçtiği belirtildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olay yerine hemen gelen güvenlik güçleri Riva'daki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırganların olay yerinden araçla uzaklaştığı belirtilirken yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.