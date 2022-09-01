TFF binasına kim, neden saldırdı? (VİDEO) TFF'ye saldırı anı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Yönetim kurulu toplantısının yapıldığı sırada gerçekleştirilen saldırının ardından ölen ya da yaralanan olmazken, kamera kayıtlarının incelendiği belirtildi. TFF binasına kim saldırdı? TFF'ye neden saldırıldı? TFF'ye saldırı anı!

TFF'ye saldırı! Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Yönetim kurulu toplantısının yapıldığı sırada gerçekleştirilen saldırının ardından ölen ya da yaralanan olmazken, kamera kayıtlarının incelendiği belirtildi. TFF binasına kim saldırdı? TFF'ye neden saldırıldı? TFF'ye saldırı anı güvenlik kameralarınca inceleniyor. İşte detaylar...

TFF'YE SALDIRI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Silahlı saldırının TFF'deki yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştiği öğrenildi. Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından ateş açılan binaya 5 kurşun isabet ettiği ve bunlardan birinin Hamit Altıntop'un kafasının üzerinden geçtiği belirtildi. Saldırıda yaralanan ya da ölen olmadı.

BİNAYA 5 MERMİ İSABET ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu toplantısının yapıldığı anlarda Riva Tesisleri'ne silahlı saldırı düzenlendi. Rivas Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından ateş açıldığı belirtilirken binaya 5 merminin isabet ettiği öğrenildi. Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümün hedef alındığı ifade edilirken kurşunlardan birinin Hamit Altıntop'un kafasının üzerinden belirtildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olay yerine hemen gelen güvenlik güçleri Riva'daki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırganların olay yerinden araçla uzaklaştığı belirtilirken yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF binasına gerçekleştirilen saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Vali Ali Yerlikaya, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.