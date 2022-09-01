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TFF binası nerede? TFF binası nerede saldırıya uğradı? TFF Riva tesisleri nerede?

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TFF binası nerede? TFF binası nerede saldırıya uğradı? TFF Riva tesisleri nerede?

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu toplantısının yapıldığı anlarda Riva Tesisleri'ne silahlı saldırı düzenlendi. Rivas Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından ateş açıldığı ve binaya 5 merminin isabet ettiği öğrenildi. Peki, TFF binası nerede? TFF binası nerede saldırıya uğradı? TFF Riva tesisleri nerede?

TFF binası nerede? Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu toplantısının yapıldığı anlarda Riva Tesisleri'ne silahlı saldırı düzenlendi. Rivas Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından ateş açıldığı ve binaya 5 merminin isabet ettiği öğrenildi. Peki, TFF binası nerede? TFF binası nerede saldırıya uğradı? TFF Riva tesisleri nerede? İşte detaylar...

TFF BİNASI NEREDE?

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva / Beykoz / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

TFF binası nerede? TFF binası nerede saldırıya uğradı? TFF Riva tesisleri nerede?

TFF Beylerbeyi Tesisleri

Adres: Beybostanı Sok. No:2 Beylerbeyi / Üsküdar / İstanbul

TFF Levent Binası

Adres: Konaklar Mahallesi Söğüt Sk. No: 9 4. Levent / Beşiktaş / İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu - Ankara

Adres : Ehlibeyt Mahallesi 6. Sokak No 3 06520 Balgat / Ankara

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