TFF binası nerede? TFF binası nerede saldırıya uğradı? TFF Riva tesisleri nerede?
Gündem Haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu toplantısının yapıldığı anlarda Riva Tesisleri'ne silahlı saldırı düzenlendi. Rivas Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından ateş açıldığı ve binaya 5 merminin isabet ettiği öğrenildi. Peki, TFF binası nerede? TFF binası nerede saldırıya uğradı? TFF Riva tesisleri nerede?
TFF binası nerede? Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu toplantısının yapıldığı anlarda Riva Tesisleri'ne silahlı saldırı düzenlendi. Rivas Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından ateş açıldığı ve binaya 5 merminin isabet ettiği öğrenildi. Peki, TFF binası nerede? TFF binası nerede saldırıya uğradı? TFF Riva tesisleri nerede? İşte detaylar...
TFF BİNASI NEREDE?
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva / Beykoz / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
TFF Beylerbeyi Tesisleri
Adres: Beybostanı Sok. No:2 Beylerbeyi / Üsküdar / İstanbul
TFF Levent Binası
Adres: Konaklar Mahallesi Söğüt Sk. No: 9 4. Levent / Beşiktaş / İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu - Ankara
Adres : Ehlibeyt Mahallesi 6. Sokak No 3 06520 Balgat / Ankara