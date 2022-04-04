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TFF Başkanı Nihat Özdemir neden istifa etti? Yeni TFF başkanı kim olacak?

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TFF Başkanı Nihat Özdemir neden istifa etti? Yeni TFF başkanı kim olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. Özdemir, Riva'daki toplantıda yönetim kurulu ve kulüp başkanlarına istifa kararını açıkladı. Yeni TFF başkanı kim olacak? TFF Başkanı Nihat Özdemir neden istifa etti?

Son dakika: Eleştirilerin hedefindeki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti. Özdemir'in görev süresinin bitmesine 1 yıl kalmıştı. TFF Başkanı Nihat Özdemir neden istifa etti? Yeni TFF başkanı kim olacak?

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR NEDEN İSTİFA ETTİ?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesiyle istifa etmişti. Kulüplerin dışında kendi yönetiminden de tepki gören Nihat Özdemir, görev süresinin bitimine 1 yıl kala istifa etti.

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