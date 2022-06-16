TFF Başkanlık Seçimi ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Olağanüstü Genel Kurul'da seçilecek. Nihat Özdemir'in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanının belirleneceği tarih belli oldu. Peki, TFF başkanı kim oldu? TFF başkanlık seçimi sonuçlandı mı?

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLANDI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü genel kurulu bugün Ankara'da gerçekleştiriliyor. Genel kurulda başkanlık seçimi de yapılacak. Nihat Özdemir'in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanının belirleneceği seçimde henüz kazanan belli olmadı.

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