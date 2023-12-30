TFF Başkanı istifa etti iddiaları doğru mu? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa mı etti? İşte Mehmet Büyükekşi'nin açıklaması!

Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'daki Süper Kupa maçı iptal edildi. Suudi Arabistanlı yetkililerin takımların Atatürk t-shirt'ü ve pankartına izin vermemesi üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkmadı. Yaşanan kriz sonrası dev final iptal olurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını hazırladığı kulislerde yayılınca, bu konuda bir açıklama geldi. Peki, TFF Başkanı istifa etti iddiaları doğru mu? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa mı etti?

TFF BAŞKANI İSTİFA ETTİ İDDİALARI DOĞRU MU?

TFF yetkilileri, Mehmet Büyükekşi'nin istifa haberlerini yalanladı ve bunun asılsız olduğunu söylediler. Daha sonra Mehmet Büyükekşi'nin odasına çekildiği ve rahatsızlandığı öğrenildi. Otele ambulans gelip sağlık ekipleri kontrol için Büyükekşi'nin yanına giderken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğu açıklandı. Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıkarken takımlar Türkiye'ye geldi.

"MUSTAFA KEMEL'İN ASKERLERİYİZ"

Sabaha karşı 06.00'da iniş yapması planlanan kafileyi bekleyen taraftarlar, 'Türkiye' ve 'Mustafa Kemal Atatürk' tezahüratlarıyla takımlarını bekledi. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Galatasaray kafilesini yüzlerce Sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Ellerinde bayraklarla teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahüratlarda bulundular. Ayrıca taraftarlar takımlarını beklerken andımızı da okudular.