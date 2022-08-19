TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi düzenlediği basın toplantısında bu söze göndermede bulundu. Açıklamaları dikkat çeken Ekşioğlu'nun toplantı sırasında yaptığı el hareketi dikkatleri çekti. Peki, TFF başkanı el hareketi ne? (VİDEO) Mehmet Ekşioğlu el hareketi İZLE!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ise düzenlediği basın toplantısında elini masaya vura vura, "'O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum' sözlerinin karşılığı bizde yok." ifadelerini kullanması siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Büyükekşi'nin uslubunu doğru bulmayan taraftarlar sosyal medyada konuya ilişkin binlerce paylaşım yaptı. Peki, TFF başkanı el hareketi ne? (VİDEO) Mehmet Ekşioğlu el hareketi İZLE

TFF BAŞKANI EL HAREKETİ NE?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi elini masaya vura vura yaptığı açıklamada, "Hakem atamalarını algoritma yapıyor. 'O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum' sözlerinin karşılığı bizde yok." dedi. Bu açıklama siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.