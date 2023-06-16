Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi, tek aday olarak seçime girecek. TFF başkan adayları kimler? TFF'de başkanlık için kimler aday oldu? Merak ediliyordu.

TFF başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi, tek aday olarak seçime girecek. TFF başkan adayları kimler? TFF'de başkanlık için kimler aday oldu? Merak ediliyordu. İşte detaylar...

TFF BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

TFF, 22 Haziran 2023'te yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkanlık için adaylık başvuru sürecinin sona erdiğini ve tek adayın yine Mehmet Büyükekşi olduğunu duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 15 Haziran 2023 tarihinde sona ermiştir.

TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsünde belirtilen koşulları sağlayan ve belgeleri sunan Sayın Mehmet Büyükekşi, 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında Başkan Adayı olmuştur.

TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsü'nde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşullarını taşımadığından kabul edilmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"