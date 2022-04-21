TFF 1.Lig maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maçlar hangi kanalda? Maçlar şifresiz mi? TFF 1.Lig Ligi maç programı!
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TFF 1.Lig 33. hafta maçları oynanacak. TFF 1.Lig maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maçlar hangi kanalda? Maçlar şifresiz mi? TFF 1.Lig maç programı!
TFF 1.Lig 33. hafta maçları futbolseverlerin heyecanını artırmakta. Perşembe günü oynanacak 33. hafta karşılaşmaları kimler arasında oynanacak? 33. haftada oynanacak maçlar hangi kanalda? Maçlar ne zaman, saat kaçta oynanacak?TFF 1.Lig maç programı! detaylar haberimizde...
TFF 1.Lig 33. hafta maçları 21 Nisan 2022 Perşembe günü 17.00 ve 20.30'da oynanacak.
TFF 1.Lig 33. hafta maçları TRT SPORDAN naklen yayınlanacak.
TFF 1.Lig 33. hafta maçlarını TRT SPORDAN şifresiz izleyebilirsiniz.
Adanaspor - Samsunspor
Maç saati: 17.00
Oynanacak Stadyum: Yeni Adana Stadyumu
Eyüpspor - Boluspor
Maç saati: 20.30
Oynanacak Stadyum: Eyüp Stadı
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