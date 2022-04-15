TFF 1.Lig maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maçlar hangi kanalda? Maçlar şifresiz mi? TFF 1.Lig Ligi maç programı! - Haberler

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TFF 1.Lig maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maçlar hangi kanalda? Maçlar şifresiz mi? TFF 1.Lig Ligi maç programı!

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TFF 1.Lig maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maçlar hangi kanalda? Maçlar şifresiz mi? TFF 1.Lig Ligi maç programı!

TFF 1.Lig 32. hafta maçları oynanacak. TFF 1.Lig maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maçlar hangi kanalda? Maçlar şifresiz mi? TFF 1.Lig maç programı!

TFF 1.Lig 32. hafta maçları futbolseverlerin heyecanını artırmakta.Cuma günü oynanacak 32. hafta karşılaşmaları kimler arasında oynanacak? 32. haftadaoynanacak maçlar hangi kanalda? Maçlar ne zaman, saat kaçta oynanacak?TFF 1.Lig maç programı! detaylar haberimizde...

TFF 1.Lig 32. hafta maçları15 Nisan 2022 cuma günü, 14.30, 17.00 ve 20.30'da oynanacak.

TFF 1.Lig 32. hafta maçları TRT SPORDAN naklen yayınlanacak.

TFF 1.Lig 32. hafta maçlarını TRT SPORDAN şifresiz izleyebilirsiniz.

  • Keçiörengücü - Denizlispor

Maç saati: 14.30

Oynanacak Stadyum: Keçiören Aktepe stadı

  • Tuzlaspor- Gençlerbirliği

Maç saati: 17.00

Oynanacak Stadyum: Eyüp Stadı

  • İstanbulspor - Bursaspor

Maç saati: 20.30

Oynanacak Stadyum: Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadı

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TFF 1. Lig, Futbol, Gündem, Spor, Haberler

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