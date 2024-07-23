TFF 1. Lig fikstür çekimi ne zaman? 1. Lig fikstür çekimi saat kaçta? 1. Lig maçları ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak. Peki, TFF 1. Lig fikstür çekimi ne zaman? 1. Lig fikstür çekimi saat kaçta? 1. Lig maçları ne zaman başlayacak?

TFF 1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü Riva'da gerçekleştirilecek.

1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

1. Lig fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.

TRENDYOL 1. LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol 1. Lig; 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak