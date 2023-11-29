Tezcan Karakuş Candan kimdir? Halk Tv konuğu Tezcan Karakuş Candan kaç yaşında, nereli? Tezcan Karakuş Candan biyografisi!

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan oldu. Halk Tv konuğu Tezcan Karakuş Candan kimdir ve Tezcan Karakuş Candan kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Tezcan Karakuş Candan kimdir? Tezcan Karakuş Candan kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Tezcan Karakuş Candan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Tezcan Karakuş Candan kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Tezcan Karakuş Candan kimdir? Tezcan Karakuş Candan kaç yaşında, nereli? Tezcan Karakuş Candan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TEZCAN KARAKUŞ CANDAN KİMDİR?

Tezcan Karakuş, 1967 yılında doğdu. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. 1990–1991 yılında ODTÜ bina bilgisinde yüksek lisansa devam etti. Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmalarında yüksek lisansını tamamlayarak Latin Amerika Uzmanı oldu. Ankara Üniversitesi Kent ve Çevre Bilimlerinden, doktora dersleri aldı. Çankaya Belediyesi'nde teknik personel ve yönetici olarak görev yaptı. Çankaya Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği, Tarihi Kentler Birliği koordinatörlüğünde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, Çankaya Sağlıklı Kentler Proje ofisinde görev aldı. Çankaya Belediyesinde TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri kapsamında birlikte Küçük Kara Balık'la Bilim ve Sanata Yolculuk Projesini yürüttü. TÜBİTAK Sivil Mimari Bellek Projesinde araştırmacı olarak yer aldı. Çankaya Belediyesi Toplumsal Dayanışma Merkezleri sorumluluğunu üstlendiği dönemde çok sayıda proje üretti ve yürütücülüğünü üstlendi. Şu anda Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kadrosunda çalışmakta olup, Atılım Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görevlendirme ile "Kent ve Mimarlık, Çocuk ve Mimarlık, Mimarlıkta Çözümleme Yöntemleri, Mimarlıkta Deneyim ve Tasarım, Yapılı Çevrenin Oluşumunda Yerel Yönetimlerin Rolü"derslerini vermektedir. Yerel yönetimler, kentleşme, sosyal mimarlık, kamusal alanlar, kentsel toplumsal hareketler, yerel yönetim kampanyaları konusunda çalışmalar çok sayıda makale ve proje üretmiştir. Mimarlar Odasında Çocuk ve Mimarlık, kamu hizmetinde mimarlığa tanıklık projesi kapsamında yayınlanmış yayınları ile birlikte Neoliberal Laboratuvar: Şili, Türkiye ile benzerlikler farklılıklar kıyaslar adlı kitabı ile Ali Hakkan ve Gökçe Bolat ile birlikte kalem aldığı Kaçak Saray kitabı bulunmaktadır. Öğrencilik yıllarından bu yana Mimarlar Odası'nın genç örgütlenmesinde, birçok komite komisyon ve kurullarında görev almış, Yönetim Kurulunda Sayman Üyelik, Sekreter Üyelik ve Şube Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.