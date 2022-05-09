Tezahür ne demek? Tezahür anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tezahür, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tezahür ne demek? Tezahür anlamı ne? İşte, Tezahür kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tezahür kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tezahür anlamı ne? Tezahür ne demek?
TEZAHÜR NE DEMEK?
1. isim, eskimiş Belirme, görünme, gözükme, ortaya çıkma, oluşma:
"Muvaffak olamamış sanatkârın iki türlü tezahürü vardır." - Sait Faik Abasıyanık
2. isim, eskimiş Belirti:
"Bu hasretin garip tezahürleri de vardı." - Peyami Safa
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