Tezahür ne demek? Tezahür anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tezahür kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tezahür anlamı ne? Tezahür ne demek?

TEZAHÜR NE DEMEK?

1. isim, eskimiş Belirme, görünme, gözükme, ortaya çıkma, oluşma: "Muvaffak olamamış sanatkârın iki türlü tezahürü vardır." - Sait Faik Abasıyanık 2. isim, eskimiş Belirti: "Bu hasretin garip tezahürleri de vardı." - Peyami Safa

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