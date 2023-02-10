Kahramanmaraş'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremden etkilenen vatandaşların merak ettiği dini konulardan birisi de teyemmüm abdesti oldu. Peki, Teyemmüm nasıl alınır? Teyemmüm abdesti nasıl alınır? Teyemmümün farzı kaçtır, 2 mi? Teyemmüm hangi maddelerin üzerinde alınabilir? İşte ayrıntılar...

Suyun bulunmadığı yerde veya suyun kullanılma imkanı olmadığı yerlerde teyemmüm abdesti alınabiliyor. Peki, Teyemmüm nasıl alınır? Teyemmüm abdesti nasıl alınır? Teyemmümün farzı kaçtır, 2 mi? Teyemmüm hangi maddelerin üzerinde alınabilir? İşte detaylar...

TEYEMMÜM ABDESTİ NASIL ALINIR?

Teyemmüm abdesti su bulunmayan yerlerde toprak ile alınmaktadır. Normalde namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve ibadet etmek için abdest almak zorunludur. Fakat su bulunmayan yerlerde toprak ile abdest alınabilir yani teyemmüm abdesti alınabilir. Su alacak yerin çok uzaması, su yolunda tehlike bulunması, sağlık açısından su kullanımının zararlı olması gibi durumlarda toprak ile abdest alınabilir. Şimdi teyemmüm nasıl alınır adım adım anlatalım.

Teyemmüm Abdesti Nasıl Alınır (Adım Adım Anlatımı)

- Öncelikle toprak temiz değilse temizlenir. Ardından niyet ederek teyemmüm abdesti almaya başlanır.

- Teyemmüm abdesti için niyet olarak, "Niyet ettim Allah rızası için teyemmüm abdesti almaya" diyerek niyet edilebilir.

- Avuçlar açılarak toprağa vurulur. (Toprağa veya toprak cinsinden bir şey olabilir.) İleri ve geri hareket ettirerek avuçlar kaldırılır.

- Akabinde avuçlar birbirine vurularak eller silkelenir.

- Sonrasında ellerinin içiyle yüzün tamamı 1 kere mesh edilir.

- Sonra 2. defa eller aynı şekilde toprağa vurulur.

- Sonrasında sol elin içiyle, dirsek kısmıyla birlikte sağ kol mesh edilir.

- Ardından sağ elin içiyle, aynı şekilde sol kol mesh edilir.

- Böylelikle teyemmüm abdesti alınmış olur.

TOPRAK OLMAYAN YERDE TEYEMMÜM NASIL ALINIR?

Toprak mümkün olmazsa yani toprak olmayan yerlerde, toprak denilecek kadar ince kumla, o da olmazsa kesekle, o da olmasa çakıla, o da olmazsa taşa teyemmüm edilmelidir. Buna ek olarak kireç taşı ve alçı taşı üzerine teyemmüm etmek sahihtir.

Toprak, çakıl, kesek ve taş bulunmazsa, çamura teyemmüm edilir.

Suyu olmayıp yanında kar veya buz bulunan kimse, mümkün olduğu takdirde onu eritmeli ve onunla abdest veya gusül almalıdır.

Toprak ve çakıl, üzerine teyemmüm edilmeyen saman ve benzeri bir şeyle karışık olursa, onunla teyemmüm edilmez.

Çamur duvara teyemmüm edilebilir.

TEYEMMÜM NASIL YAPILIR? TEYEMMÜMÜ BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Teyemmüm, su bulunmadığında, ya da var olan suyu kullanma imkânı olmadığında, abdestsizlik, cünüplük gibi hükmî kirliliği gidermek amacıyla temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye sürülen ellerle yüz ve iki kolun mesh edilmesi şeklinde yapılan hükmî temizlik demektir.

Kur'an-ı Kerim'de, "Eğer hasta iseniz, yolculukta bulunuyorsanız, tuvaletten gelmiş iseniz veya kadınlara yaklaşmışsanız da su bulamamışsanız temiz bir toprağa yönelip, onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin (teyemmüm edin)," (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6) buyrulmaktadır.

Teyemmüm edecek kimse, ne için teyemmüm edeceğine (abdeste veya gusle) niyet eder. Parmakları açık olarak ellerini temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurur, ileri ve geri hareket ettirerek kaldırır, hafifçe birbirine vurarak ellerini silkeler. Ellerinin içiyle yüzünün tamamını bir kere mesh eder. Sonra ikinci defa ellerini aynı şekilde toprağa vurur ve sol elin içiyle, dirseğiyle birlikte sağ kolunu mesh eder; daha sonra da sağ elinin içiyle sol kolunu aynı şekilde mesh eder.

Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar. Ayrıca, abdest veya gusle yetecek suyun bulunması, hastalığın iyileşmesi, suyu kullanabilme imkânının elde edilmesi gibi, teyemmüm etmeyi mubah kılan mazeretlerin ortadan kalkması da teyemmümü bozar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 86).