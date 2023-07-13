Teyemmüm abdesti nasıl alınır? Teyemmüm abdest farzları, farkı nedir? Teyemmüm abdesti nasıl alınır diyanet? Teyemmüm abdest toprak yoksa nasıl alınır

Farz ibadetlerden olan namazın yerine getirilmesi için abdest gereklidir. Suyun olmadığı ya da bazı zorunlu durumlarda teyemmüm abdesti ile namaza hazırlık yapılabilir. Peki, Teyemmüm abdesti nasıl alınır? Teyemmüm abdest farzları, farkı nedir? Teyemmüm abdesti nasıl alınır diyanet? Teyemmüm abdesti toprak yoksa nasıl alınır? Teyemmüm abdesti hangi durumlarda alınır?

İslam dininde dikkat edilen konulardan biri. Namazın yerine getirilmesi için abdest gereklidir. Peki, Teyemmüm abdesti nasıl alınır? Teyemmüm abdest farzları, farkı nedir? Teyemmüm abdesti nasıl alınır diyanet? Teyemmüm abdesti toprak yoksa nasıl alınır? Teyemmüm abdesti hangi durumlarda alınır?

TEYEMMÜM ABDESTİ NASIL ALINIR?

Teyemmüm, su bulunmadığında ya da var olan suyu kullanma imkânı olmadığında abdestsizlik veya cünüplük gibi hükmî kirliliği gidermek amacıyla temiz toprak ya da toprak cinsinden bir şeye sürülen ellerle yüz ve iki kolun mesh edilmesi şeklinde yapılan hükmî temizlik demektir.

Kur'ân-ı Kerîm'de, "Eğer hasta iseniz, yolculukta bulunuyorsanız, tuvaletten gelmiş iseniz veya kadınlara yaklaşmışsanız da su bulamamışsanız temiz bir toprağa yönelip, onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin (teyemmüm edin)," (en-Nisâ, 4/43; el-Mâide, 5/6) buyrulmaktadır.

TEYEMMÜM ABDEST FARZLARI, FARKI NEDİR?

Teyemmüm edecek kimse, ne için teyemmüm edeceğine (abdeste veya gusle) niyet eder. Parmakları açık olarak ellerini temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurur, ileri ve geri hareket ettirerek kaldırır, hafifçe birbirine vurarak ellerini silkeler. Ellerinin içiyle yüzünün tamamını bir kere mesh eder. Sonra ikinci defa ellerini aynı şekilde toprağa vurur ve sol elin içiyle, dirseğiyle birlikte sağ kolunu mesh eder; daha sonra da sağ elinin içiyle sol kolunu aynı şekilde mesh eder.

TEYEMMÜM ABDESTİ TOPRAK YOKSA NASIL ALINIR?

Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar. Ayrıca, abdest veya gusle yetecek suyun bulunması, hastalığın iyileşmesi, suyu kullanabilme imkânının elde edilmesi gibi teyemmüm etmeyi mübah kılan mazeretlerin ortadan kalkması da teyemmümü bozar (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/22). a) Abdest veya gusle yetecek miktarda su bulunamaması,

b) Su bulunduğu hâlde, suya ulaşma imkânının olmaması,

c) Su bulunduğu hâlde, havanın çok soğuk oluşu, banyo yapacak yerin bulunmayışı gibi engellerle suyu kullanma imkânının bulunmaması,

d) Sağlık açısından suyun kullanılmasının sakıncalı olması,

e) Yıkandığı veya abdest azalarını yıkadığı takdirde hastalanması, hastalığının artması veya iyileşme süresinin uzaması,

f) Vücudun veya abdest organlarının yarısından fazlasının yara, yanık vb. sebeplerle yıkanamaması.

Uzuvlarının yarısından azında yara olan bir kimse ise, sağlam olan organlarını yıkar, yaralı olanları mesh eder.