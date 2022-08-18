Tevkifat nedir, nasıl hesaplanır? TDK'ye göre Tevkifat kelime anlamı nedir?
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TEVKİFAT NEDİR?
Tevkifat, para konusunda kesintiler anlamına geliyor. Vergi bağlamında, vergiler üzerinde bölüşme veya kesinti yapma demektir.
TDK'YE GÖRE TEVKİFAT KELİME ANLAMI NEDİR?
Para konusunda kesintiler anlamına gelir.