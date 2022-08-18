Tevkifat nedir, nasıl hesaplanır? TDK'ye göre Tevkifat kelime anlamı nedir?

Tevkifat nedir, nasıl hesaplanır vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tevkifat kelimesinin TDK'ye göre anlamı nedir araştırılıyor. Peki, Tevkifat nedir, nasıl hesaplanır? TDK'ye göre Tevkifat kelime anlamı nedir?