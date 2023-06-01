Tevfik Göksu kimdir? Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi!
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TEVFİK GÖKSU KİMDİR?
Mehmet Tevfik Göksu, 1966 yılında Adıyaman-Gölbaşı'nda doğdu. Yıldız Teknik Universitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nde 1990 yılında mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul Universitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.
2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Esenler Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014'te Mahalli İdareler Seçiminde yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen Göksu, ikinci kez seçildi. İngilizce ve Arapça bilen Göksu, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Mehmet Tevfik Göksu, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı oldu.