Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı devreden AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un adı, 2024 yerel seçimlerinde İBB başkanlığına aday olacağı iddia edilmişti. Peki, Tevfik Göksu aday mı olacak? AK Parti İBB adayı kim oldu? AK Parti İBB adayı Tevfik Göksu mu?

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Mehmet Özhaseki, görevi Murat Kurum'dan teslim aldı. Eski Bakan Kurum ise siyasi hayatını yeni dönemde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak sürdürecek. Peki, Tevfik Göksu aday mı olacak? AK Parti İBB adayı kim oldu? AK Parti İBB adayı Tevfik Göksu mu?

TEVFİK GÖKSU ADAY MI OLACAK?

Murat Kurum'un yeni Kabine'de yer almaması Ankara kulislerinde bir başka iddiayı da gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurum'u 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstereceği ve çalışmalarına odaklanması için bu kararı aldığı öne sürülmüştü. Ancak kulislerde Kurum'un vekil olarak TBMM'de bulunmaya devam edeceği, 2024 yerel seçimlerinde ise İBB başkanlığına Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun aday gösterileceği iddia edildi. İBB Meclisi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı sıkı muhalefetle tanınan Göksu, aynı zamanda İBB AK Parti Grup Başkanvekili görevini sürdürüyor.