Tevfik Emre Sarı (Emre Efser) kimdir? Hilal Kaplan kiminle evlendi?
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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan Emre Efser mahlası Tevfik Emre Sarı ile evlendi. Peki, Tevfik Emre Sarı (Emre Efser) kimdir? Hilal Kaplan kiminle evlendi?
Süheyb Öğüt ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 9 ay sonra evlendi. Peki, Tevfik Emre Sarı (Emre Efser) kimdir? Hilal Kaplan kiminle evlendi?
TEVFİK EMRE SARI KİMDİR?
Emre Efser müstear ismi ile yazan Tevfik Emre Sarı Milat Gazetesi'nde yazılarını yazıyor.
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