İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Tevfik Atakan Şakar kimdir? İYİ Parti İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayı Tevfik Atakan Şakar kimdir?

İYİ PARTİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ADAYI KİM?

İYİ Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Tevfik Atakan Şakar oldu.

TEVFİK ATAKAN ŞAKAR KİMDİR?

1985 yılında Fatih'te dünyaya geldi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ataköy Emlak Kredi ilkokulunda eğitim hayatına başlayan Tevfik Atakan Şakar Nahit Menteşe Anadolu Teknik Lisesi Kimya Teknolojilerinden mezun oldu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Kimya bölümünü bitirdi.

İngiltere Oxford'da bulunan British Study Center'da İş İngilizcesi üzerine 2 yıl öğrenim gördü.

Malta Chamber College'de 1 yıl süre ile İş İngilizcesi dersinde asistanlık yaptı.

Tevfik Atakan Şakar kimya alanında aile şirketinde çalışmaya başladı.

''Üretim müdürlüğü'', ''AR-GE müdürlüğü'' ''Uluslararası proje direktörlüğü'' görevlerini üstlendi.

Aile şirketi satıldıktan sonra 29 yaşında kendi kimya şirketini kurarak iş hayatına atıldı.

Tevfik Atakan Şakar aynı zamanda sağlık alanında da iş yatırımları vardır.

2018 ocak ayında İYİ partiye katıldı.

Siyaset yaşantısına İYİ Parti'de devam ediyor.

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.