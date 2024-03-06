Üye Girişi
Haberler

Tevfik Atakan Şakar kimdir? İYİ Parti İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayı Tevfik Atakan Şakar kimdir?

Güncelleme:

İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantıları ile yeni 31 Mart 2024 yerel seçim adaylarını açıklamaya devam ediyor. Peki, Tevfik Atakan Şakar kimdir? İYİ Parti İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayı Tevfik Atakan Şakar kimdir?

İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Tevfik Atakan Şakar kimdir? İYİ Parti İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayı Tevfik Atakan Şakar kimdir?

İYİ PARTİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ADAYI KİM?

İYİ Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Tevfik Atakan Şakar oldu.

TEVFİK ATAKAN ŞAKAR KİMDİR?

1985 yılında Fatih'te dünyaya geldi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ataköy Emlak Kredi ilkokulunda eğitim hayatına başlayan Tevfik Atakan Şakar Nahit Menteşe Anadolu Teknik Lisesi Kimya Teknolojilerinden mezun oldu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Kimya bölümünü bitirdi.

İngiltere Oxford'da bulunan British Study Center'da İş İngilizcesi üzerine 2 yıl öğrenim gördü.

Malta Chamber College'de 1 yıl süre ile İş İngilizcesi dersinde asistanlık yaptı.

Tevfik Atakan Şakar kimya alanında aile şirketinde çalışmaya başladı.

''Üretim müdürlüğü'', ''AR-GE müdürlüğü'' ''Uluslararası proje direktörlüğü'' görevlerini üstlendi.

Aile şirketi satıldıktan sonra 29 yaşında kendi kimya şirketini kurarak iş hayatına atıldı.

Tevfik Atakan Şakar aynı zamanda sağlık alanında da iş yatırımları vardır.

2018 ocak ayında İYİ partiye katıldı.

Siyaset yaşantısına İYİ Parti'de devam ediyor.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İYİ Parti Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Kadıköy anket sonuçları 2024! İstanbul Kadıköy anket sonuçları ne? DEVA Partisi Muğla adayı Muhsin Erdem kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Mardin adayı Kadir Kerimoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Mardin belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Kütahya adayı Recep Gerçek kimdir? 2024 DEVA Partisi Kütahya belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Konya adayı Seyit Karaca kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Kocaeli adayı Ensar Baturman kimdir? 2024 DEVA Partisi Kocaeli belediye başkan adayı kim? Tevfik Atakan Şakar kimdir? İYİ Parti İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayı Tevfik Atakan Şakar kimdir? DEVA Partisi Kırklareli adayı Rafael Haleva kimdir? 2024 DEVA Partisi Kırklareli belediye başkan adayı kim? Ataner Orkunoğlu kimdir? İYİ Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı Ataner Orkunoğlu kimdir? DEVA Partisi Kırıkkale adayı Adem Atmani kimdir? 2024 DEVA Partisi Kırıkkale belediye başkan adayı kim? Eyüp Ali Özdemir kimdir? İYİ Parti İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı Eyüp Ali Özdemir kimdir? Ali Coşkun kimdir? İYİ Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan adayı Ali Coşkun kimdir? Yüksel Tümtürk kimdir? İYİ Parti İstanbul Avcılar Belediye Başkan adayı Yüksel Tümtürk kimdir? İsmail Yaşar kimdir? İYİ Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı İsmail Yaşar kimdir? Ayşe Gülnur kimdir? İYİ Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Ayşe Gülnur Şakir kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title