Tevdi raporu nedir, nasıl hazırlanır? Tevid raporu hangi hallerde düzenlenir?
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İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle (İBB) ilgili tevdi raporu savcılığa teslim edildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Tevid raporu nedir? Tevid raporunun içeriği nedir, hangi suçları kapsar? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Tevid raporu nedir? Tevid raporunun içeriği nedir, hangi suçları kapsar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Tevdi Raporu: Ön inceleme sırasında suç konusunun 4483 sayılı Kanun kapsamında olmadığının anlaşılması halinde, ön inceleme yapmakla görevlendirilenler bu konuda "Tevdi Raporu" düzenlerler. Bu hususla ilgili olarak ayrıca ön inceleme raporu düzenlenmez.
Ön inceleme sırasında suç konusunun 4483 sayılı Kanun kapsamında olmadığının anlaşılması halinde, ön inceleme yapmakla görevlendirilenler bu konuda "Tevdi Raporu" düzenlerler.
Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir.
Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir.