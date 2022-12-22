Tevdi raporu nedir, nasıl hazırlanır? Tevid raporu hangi hallerde düzenlenir?

İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle (İBB) ilgili tevdi raporu savcılığa teslim edildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Tevid raporu nedir? Tevid raporunun içeriği nedir, hangi suçları kapsar? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Tevid raporu nedir? Tevid raporunun içeriği nedir, hangi suçları kapsar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İçişleri Bakanlığı'nın Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik tevdi raporu hazırlandı. Raporun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiği bildirildi. Peki, Tevid raporu nedir? Tevid raporunun içeriği nedir, hangi suçları kapsar? Tevid raporu hangi hallerde düzenlenir? Tevid raporu nasıl hazırlanır? Detaylar haberimizde...

TEVİD RAPORU NEDİR?

Tevdi Raporu: Ön inceleme sırasında suç konusunun 4483 sayılı Kanun kapsamında olmadığının anlaşılması halinde, ön inceleme yapmakla görevlendirilenler bu konuda "Tevdi Raporu" düzenlerler. Bu hususla ilgili olarak ayrıca ön inceleme raporu düzenlenmez.

TEVİD RAPORU HANGİ HALLERDE DÜZENLENİR?

Ön inceleme sırasında suç konusunun 4483 sayılı Kanun kapsamında olmadığının anlaşılması halinde, ön inceleme yapmakla görevlendirilenler bu konuda "Tevdi Raporu" düzenlerler.

TEVİD RAPORU NASIL HAZIRLANIR?

Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir.

TEVİD RAPORUNU İZNİNİN KİM VERİR?

Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir.