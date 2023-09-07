Türkiye'nin köklü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı, depremden etkilenen eğitim çağındaki gençler için yaptığı ödemelerle gündemde yer alıyordu. Şimdi ise üniversite öğrencilerine sağlamakta olduğu burs ile araştırılıyor. TEV burs başvuruları ne zaman yapılacak? Merak ediliyor. Peki, TEV burs başvuruları ne zaman yapılacak? TEV burs başvurusu başlangıç ve bitiş tarihi!

TEV burs başvuruları ne zaman yapılacak? Sorusu, Vakıf, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere yönelik TEV Eğitim Bursu adı altında 2.500 TL değerinde bir ödeme sağlayacak. Bu burs, eğitim fırsatlarına erişimi artırmayı hedeflemektedir. Peki, TEV burs başvuruları ne zaman yapılacak? TEV burs başvurusu başlangıç ve bitiş tarihi!

TEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuruları online platformda başladı ve bu süreç 4-24 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlanacak. Buna göre 4-24 Eylül 2023 tarihleri arasında TEV burs başvuruları gerçekleştirilebilecek.

Başvuruda bulunurken göz önünde bulundurulması gereken hususlardan birisi şudur;

TEV Yükseköğrenim bursu, Türkiye sınırları içinde bulunan devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler için geçerlidir. Bu burs, Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs alan öğrencilere verilmez.

TEV ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TEV Üniversite burs başvuruları 4-24 Eylül 2023 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek. Burs başvuru işlemleri http://bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden alınacak.