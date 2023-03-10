Türk Eğitim Vakfı, ilk günden bu yana depremle ilgili gelişmeleri hassasiyetle takip etmeye çalışıyo. Son üç haftada; toplam 12 bin bursiyerimiz arasından, afetten etkilenmiş 2.500'den fazla bursiyerimize ek burs ulaştırdı. Ayrıca mülakat aşamasına kadar gelmiş ancak sınırlı kontenjan sebebiyle burs alamamış 1.300'den fazla öğrenciye destek sağladı. Peki, TEV afet bursu sonuçları açıklandı mı?

TEV en az 1.000 yeni üniversite öğrencisine Mart ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde 4 ay süreyle vereceği burs için üniversite öğrencilerini başvuruya davet ediyo. Yaralara kaynakları elverdiğince ve hızla merhem olabilmek için başvuru süresini bir hafta ile kısıtlı tutacak, ülkemizi üzüntüye boğan 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen yeni bursiyerlerimizi en kısa zamanda TEV Ailesi'ne katacak. Peki, TEV afet bursu sonuçları açıklandı mı?

TEV AFET BURSU AÇIKLANDI MI?

Başvuru kriterleri:

- T.C. sınırları içinde yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenci olmak,

- En çok etkilenen 11 ilimizden birinde ikamet ediyor olmak,

- TEV'den halihazırda burs almıyor olmak.

Adaylarımızın başvuru için https://www.tev.org.tr/deprem-bursu adresindeki formu doldurup, e-devletten alınan aşağıdaki 3 evrakın barkod numaralarını ilgili alanlara yazması bu aşamada yeterli olacaktır. Önümüzdeki aylarda bursiyerlerden destekleyici evraklar istenebilecektir. Ebeveynini kaybetmiş veya ebeveyni çalışamayacak duruma gelmiş gençlere öncelik verilecektir.

1-Öğrenci Belgesi e-devlet barkodu

2-Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi e-devlet barkodu

3-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi e-devlet barkodu

Burslar Mart-Haziran arasını kapsayacaktır.

Son başvuru tarihi: 7 Mart 2023 Saat: 17.00

Afet bursu ile ilgili bilgi almak için afetbursu@tev.org.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.