Tetikçinin Oğlu Sibel kimdir, kim canlandırıyor? Tetikçinin Oğlu dizisinde Sibel Kayahan (Bahar Şahin) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tetikçinin Oğlu, O3 Medya ve Same Film imzalı, ilk bölümü 11 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak'ın yer aldığı dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizide rol alan karaterler ve oyuncular merak edildi. Peki, Tetikçinin Oğlu Sibel kimdir, kim canlandırıyor? Bahar Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Ayrıntılar yazımızda...

TETİKÇİNİN OĞLU SİBEL KİMDİR?

Sibel Kayahan

BAHAR ŞAHİN

Hayat ona zor şartlarda yaşamayı öğretmiş, bir hayat kadını olmuştur. Fakat hayatında olan olumsuzluklardan hep en az zararla kurtulmaya çalışan, güçlü bir karakterdir. Metin'in zaafıdır Sibel, fakat Sibel'in de zaafı Metin'dir aynı zamanda. Metin'e her ne kadar geçmişlerinde yaşadıkları sıkıntılardan dolayı kızgın olsa da ona olan ilgisi çok güçlüdür. Her ne kadar güçlü bir karakter olsa da, geçmiş hayatı yüzünden sevgiye, şefkate ihtiyacı olan birisidir.

TETİKÇİNİN OĞLU SİBEL KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Tetikçinin Oğlu dizisinde Sibel Kayahan karakterini "Bahar Şahin" canlandırmaktadır.

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Elif Bahar Şahin (d. 4 Mayıs 1997, Ankara), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Bahar Şahin, 1997 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Artvinlidir. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı. Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı. 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandırdı.