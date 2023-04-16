Fox TV'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu'nun karakterleri kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Nursel oldu. Peki, Tetikçinin Oğlu Nursel kimdir, kim canlandırıyor? Tetikçinin Oğlu dizisinde Nursel (Esra Kızıldoğan) kimdir, kaç yaşında, nereli? Esra Kızıldoğan kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

Tetikçinin Oğlu, O3 Medya ve Same Film imzalı, ilk bölümü 11 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak'ın yer aldığı dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizide rol alan karaterler ve oyuncular merak edildi. Peki, Tetikçinin Oğlu Nursel kimdir, kim canlandırıyor? Esra Kızıldoğan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Ayrıntılar yazımızda...

TETİKÇİNİN OĞLU NURSEL KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Tetikçinin Oğlu dizisinde Nursel karakterini "Esra Kızıldoğan" canlandırmaktadır.

ESRA KIZILDOĞAN KİMDİR?

Esra Kızıldoğan, (d. 1980, İzmir), Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu.

2001 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Tiyatro oyunları

Yüzleşme : Graham Farrow - Duru Tiyatro - 2019

Hamlet : William Shakespeare - Moda Sahnesi - 2013

Macbeth : William Shakespeare - Oyun Atölyesi - 2010

Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü : Stefan Tsanev - Oyun Atölyesi - 2006

Othello : William Shakespeare - Oyun Atölyesi - 2004

Aşk Çemberi : David Hare - Kent Oyuncuları - 2003

Çözüm : David Auburn - Kent Oyuncuları - 2001

Nükte : Marget Edson - Kent Oyuncuları - 1999

Filmografisi

Sinema filmleri

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü (2006)

TV dizileri

Tetikçinin Oğlu (2023-)

Alparslan: Büyük Selçuklu (2021-2023)

Sefirin Kızı (2019-2021)

Sevda'nın Bahçesi (2017)

Bir Deli Sevda (2017)

Hayat Şarkısı (2016)

Ah Neriman (2014)

Sultan (2012)

Leyla ile Mecnun (2011)

Bu Kalp Seni Unutur mu? (2010)

Zoraki Başkan (2009)

Beyaz Gelincik (2005)

Kadir Şinas (2004)

İnternet

Ölüm Kime Yakışır (TV+, Yakında)

#adaleTT (TRT Dijital, Yakında)

Bozkır (BluTV, 2018-2019)

Masum (BluTV, 2017)

Ödülleri