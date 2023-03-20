Fox TV'nin yakında başlayacak olan yeni dizisi Tetikçinin Oğlu'nun ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanını izleyenler dizinin nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Tetikçinin Oğlu dizisi nerede çekiliyor? Tetikçinin Oğlu hangi il ve ilçelerde çekildi? İşte detaylar...

Tetikçinin Oğlu, O3 Medya ve Same Film imzalı, yakında FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, başrollerinde Şevket Çoruh ve Timuçin Esen'in yer aldığı dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Tetikçinin Oğlu nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Tetikçinin Oğlu dizi çekimleri nerede yapıldı, mekanlar neresi?

TETİKÇİNİN OĞLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tetikçinin Oğlu dizisi genel olarak Bodrum, Muğla illerinde çekilmektedir. Dizinin çekim mekanları Bodrum ve Muğla olarak geçiyor.

TETİKÇİNİN OĞLU KONUSU NEDİR?

Kırk yılın dostu; Korkmaz ve İskender. İskender'in oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan iseKorkmaz'ın 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin. Artıkiki dostkarşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri iseoğlu ölmesin diye…

TETİKÇİNİN OĞLU OYUNCULARI KİMLER?

Şevket Çoruh - İskender

Timuçin Esen - Korkmaz

Genco Özak - Metin

Sezin Akbaşoğulları - Huri

Serhat Kılıç - Esat

Bahar Şahin - Sibel

Esra Kızıldoğan - Nursel

Aybike Turan - Kiraz

Kaya Akkaya - Sarp

Baran Can Eraslan - Yunus

Konuk oyuncular

Hilmi Cem İntepe - Yiğit

Nükhet Duru - Ayla