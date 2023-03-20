Tetikçinin Oğlu nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Tetikçinin Oğlu dizi çekimleri nerede yapıldı, mekanlar neresi?
Gündem Haberleri
Fox TV'nin yakında başlayacak olan yeni dizisi Tetikçinin Oğlu'nun ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanını izleyenler dizinin nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Tetikçinin Oğlu dizisi nerede çekiliyor? Tetikçinin Oğlu hangi il ve ilçelerde çekildi? İşte detaylar...
Tetikçinin Oğlu, O3 Medya ve Same Film imzalı, yakında FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, başrollerinde Şevket Çoruh ve Timuçin Esen'in yer aldığı dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Tetikçinin Oğlu nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Tetikçinin Oğlu dizi çekimleri nerede yapıldı, mekanlar neresi?
Tetikçinin Oğlu dizisi genel olarak Bodrum, Muğla illerinde çekilmektedir. Dizinin çekim mekanları Bodrum ve Muğla olarak geçiyor.
Kırk yılın dostu; Korkmaz ve İskender. İskender'in oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan iseKorkmaz'ın 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin. Artıkiki dostkarşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri iseoğlu ölmesin diye…
Şevket Çoruh - İskender
Timuçin Esen - Korkmaz
Genco Özak - Metin
Sezin Akbaşoğulları - Huri
Serhat Kılıç - Esat
Bahar Şahin - Sibel
Esra Kızıldoğan - Nursel
Aybike Turan - Kiraz
Kaya Akkaya - Sarp
Baran Can Eraslan - Yunus
Konuk oyuncular
Hilmi Cem İntepe - Yiğit
Nükhet Duru - Ayla