Tetikçinin Oğlu ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Tetikçinin Oğlu yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor, Salı günü mü?
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Ekranların yeni dizisi Tetikçinin Oğlu hangi günler yayınlanıyor merak edildi. Dizinin yeni bölümünü gününde izlemek isteyenler internetten, Tetikçinin Oğlu ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Tetikçinin Oğlu yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor, Salı günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Tetikçinin Oğlu yeni bölümleri hangi gün, Salı mı? Dizinin yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor? İşte detaylar...
Tetikçinin Oğlu, O3 Medya ve Same Film imzalı, ilk bölümü 11 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak'ın yer aldığı dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Tetikçinin Oğlu ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Tetikçinin Oğlu yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor, Salı günü mü? Ayrıntılar sizlerle...
Tetikçinin Oğlu her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.
Tetikçinin Oğlu dizisinin yeni bölümleri Salı günü ekranlara geliyor. Ayrıca bazı günler dizinin tekrar bölümleri de ekranlara gelebiliyor. Fakat yeni bölümler Salı günüdür.
Kırk yılın dostu; Korkmaz ve İskender. İskender'in oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan iseKorkmaz'ın 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin. Artıkiki dostkarşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri iseoğlu ölmesin diye…
Şevket Çoruh - İskender Karayurt (İsko), Korkmaz'ın arkadaşı.
Timuçin Esen - Korkmaz, İskender'in tetikçisi.
Genco Özak - Metin Şengül
Sezin Akbaşoğulları - Huri Malik
Serhat Kılıç - Esat Uncular
Bahar Şahin - Sibel Kayahan
Esra Kızıldoğan - Nursel
Baran Can Eraslan - Yunus Geçkin
Kaya Akkaya - Sarp
Barış Hayta
Serkan Beşiroğlu
Eser Karabil
Erçin Sıcakkan
Volkan Kıran
Ziba Türk Ateş
Sinem Reyhan Kıroğlu
Alp Özgür Yaşin
Oğulcan Çelik