Ekranların yeni dizisi Tetikçinin Oğlu hangi günler yayınlanıyor merak edildi. Dizinin yeni bölümünü gününde izlemek isteyenler internetten, Tetikçinin Oğlu ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Tetikçinin Oğlu yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor, Salı günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Tetikçinin Oğlu yeni bölümleri hangi gün, Salı mı? Dizinin yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor? İşte detaylar...

Tetikçinin Oğlu, O3 Medya ve Same Film imzalı, ilk bölümü 11 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak'ın yer aldığı dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Tetikçinin Oğlu ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Tetikçinin Oğlu yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor, Salı günü mü? Ayrıntılar sizlerle...

TETİKÇİNİN OĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tetikçinin Oğlu her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.

TETİKÇİNİN OĞLU YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Tetikçinin Oğlu dizisinin yeni bölümleri Salı günü ekranlara geliyor. Ayrıca bazı günler dizinin tekrar bölümleri de ekranlara gelebiliyor. Fakat yeni bölümler Salı günüdür.

TETİKÇİNİN OĞLU KONUSU NEDİR?

Kırk yılın dostu; Korkmaz ve İskender. İskender'in oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan iseKorkmaz'ın 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin. Artıkiki dostkarşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri iseoğlu ölmesin diye…

TETİKÇİNİN OĞLU OYUNCULARI KİMLER?

Şevket Çoruh - İskender Karayurt (İsko), Korkmaz'ın arkadaşı.

Timuçin Esen - Korkmaz, İskender'in tetikçisi.

Genco Özak - Metin Şengül

Sezin Akbaşoğulları - Huri Malik

Serhat Kılıç - Esat Uncular

Bahar Şahin - Sibel Kayahan

Esra Kızıldoğan - Nursel

Baran Can Eraslan - Yunus Geçkin

Kaya Akkaya - Sarp

Barış Hayta

Serkan Beşiroğlu

Eser Karabil

Erçin Sıcakkan

Volkan Kıran

Ziba Türk Ateş

Sinem Reyhan Kıroğlu

Alp Özgür Yaşin

Oğulcan Çelik