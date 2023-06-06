FOX TV'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu'nun oyuncuları merak konusu oldu. Tetikçinin Oğlu dizisinde yer alan Metin karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Tetikçinin Oğlu Metin kimdir? Tetikçinin Oğlu Metin gerçekte kim, adı ne? Tetikçinin Oğlu Metin kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tetikçinin Oğlu'nun yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Tetikçinin Oğlu dizisinin karakterlerinden Metin, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Tetikçinin Oğlu dizisinin karakterleri merak konusu oldu. Peki, Tetikçinin Oğlu Metin kimdir? Tetikçinin Oğlu Metin gerçekte kim, adı ne? Tetikçinin Oğlu Metin kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

TETİKÇİNİN OĞLU OYUNCU KADROSU!

Şevket Çoruh

Timuçin Esen - Korkmaz, İskender'in tetikçisi.

Genco Özak

Sezin Akbaşoğulları

Serhat Kılıç

Bahar Şahin

Esra Kızıldoğan

Kaya Akkaya

Baran Can Eraslan

TETİKÇİNİN OĞLU METİN KİMDİR?

Tetikçinin Oğlu dizisinde Metin, karakterini Genco Özak canlandırmaktadır. Genco Özak, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 28 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim görmüştür ve tiyatro ve dizi oyuncusudur. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev almış ve sektöre girmiştir. Ekranlarda ise Güvercin dizisinde Ökkeş karakterine hayat vermesiyle ünlü olmuştur. Televizyonun yanı sıra tiyatroda da, Taşra Kabare'ninTemizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır. Genco Özak şimdilerde Fox TV'de yayınlanan Tetikçinin Oğlu dizisinde Metin karakterini canlandırmaktadır.