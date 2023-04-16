Fox TV'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu'nun karakterleri kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Metin Şengül oldu. Peki, Tetikçinin Oğlu Metin kimdir, kim canlandırıyor? Tetikçinin Oğlu dizisinde Metin Şengül (Genco Özak) kimdir, kaç yaşında, nereli? Genco Özak kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

Tetikçinin Oğlu, O3 Medya ve Same Film imzalı, ilk bölümü 11 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak'ın yer aldığı dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizide rol alan karaterler ve oyuncular merak edildi. Peki, Tetikçinin Oğlu Metin kimdir, kim canlandırıyor? Genco Özak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Ayrıntılar yazımızda...

TETİKÇİNİN OĞLU METİN KİMDİR?

Metin Şengül

GENCO ÖZAK

Aile bağları güçlü olmayan bir karakterdir. Çünkü onun da tıpkı babası gibi düzenli bir ailesi olmamıştır. Onun için hayatta tek bir gerçek vardır, Sibel. Sibel, Metin'in en büyük zaafıdır. Hemofili hastası olmasına rağmen risk almaktan korkmayan, her türlü belaya girebilen, girdiği bu belalardan da bir o kadar kolay sıyrılabilen biridir. Savaşmadan sıyrılmayı öğrenmiş biridir Metin. Hemofili hastası olması onu durdurmaz. Hastalığını bile kendi lehine çevirmiş bir karakterdir. Bu yüzden olumsuz durumları kendi tarafına çekmeyi çok iyi bilir. Tabii bu durum, Korkmaz' ın hayatına girmesiyle her zaman için geçerli olmayacaktır.

TETİKÇİNİN OĞLU METİN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Tetikçinin Oğlu dizisinde Metin Şengül'ü "Genco Özak" canlandırmaktadır.

GENCO ÖZAK KİMDİR?

Genco Özak, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 28 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim görmüştür ve tiyatro ve dizi oyuncusudur.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev almış ve sektöre girmiştir. Ekranlarda ise Güvercin dizisinde Ökkeş karakterine hayat vermesiyle ünlü olmuştur. Televizyonun yanı sıra tiyatroda da, Taşra Kabare'ninTemizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.

Genco Özak şimdilerde Fox TV'de yayınlanan Tetikçinin Oğlu dizisinde Metin karakterini canlandırmaktadır.

Rol aldığı diziler: