Fox TV'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu'nun karakterleri kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Huri Malik oldu. Peki, Tetikçinin Oğlu Huri kimdir, kim canlandırıyor? Tetikçinin Oğlu dizisinde Huri Malik (Sezin Akbaşoğulları) kimdir, kaç yaşında, nereli? Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

Tetikçinin Oğlu, O3 Medya ve Same Film imzalı, ilk bölümü 11 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak'ın yer aldığı dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizide rol alan karaterler ve oyuncular merak edildi. Peki, Tetikçinin Oğlu Huri kimdir, kim canlandırıyor? Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Ayrıntılar yazımızda...

TETİKÇİNİN OĞLU HURİ KİMDİR?

Huri Malik Karayurt

SEZİN AKBAŞOĞULLARI

İskender'in kız kardeşidir. Her ne kadar ailesi ile arası bozuk olsa da gelenek ve göreneklerine saygılı olan bir karakterdir. Manipülasyon yeteneği güçlüdür. Ailesiyle olan ilişkisi ona bu yeteneği vermiştir. İnatçı ve mücadeleci bir kadındır. Kocasının ölümü sonrası başkasıyla evlendirdiği için abisine karşı bir öfkesi vardır. Aynı olay onu oğlundan da uzaklaştırdığı için uzun zaman bu öfkeyi korumuştur. Annesi Beyaz'a karşı saygı ve korkuyla karışık bir bağı var. Korkmaz ve İskender arasında her zaman bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.

TETİKÇİNİN OĞLU HURİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Tetikçinin Oğlu dizisinde Huri Malik Karayurt karakterini "Sezin Akbaşoğulları" canlandırmaktadır.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

Sezin Akbaşoğulları (d. 22 Nisan 1981, İzmir), Türk tiyatro ve sinema oyuncusu.

İlk sahne deneyimini, lise tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına başlıklı oyunda edindi. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile ilk kez televizyon ekranlarında göründü.

Selim Demirdelen'in yönetmenliğini yaptığı Kavşak adlı sinema filmindeki rolüyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı.