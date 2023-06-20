FOX Tv'nin sevilen dizisi Tetikçinin Oğlu farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrolünde Şevket Çoruh ve Timuçin Esen'in yer aldığı Tetikçinin Oğlu'nun yeni bölümü merak konusu oldu. Fox Tv'nin yayın akışında diziyi göremeyen kullanıcılar tarafından Tetikçinin Oğlu final mi yaptı sorusunu araştırılıyor. Peki, Tetikçinin Oğlu final mi yaptı? Tetikçinin Oğlu dizisi neden yok, bitti mi? Tetikçinin Oğlu neden bitti? Detaylar haberimizde...

TETİKÇİNİN OĞLU FİNAL Mİ YAPTI?

Başrollerini Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'un paylaştığı Tetikçinin Oğlu dizisi için final kararı alındı. Çoruh'un 16 yıl rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra kadrosunda yer aldığı dizi final yapmadan 7. bölümle ekran macerasını noktaladı.

TETİKÇİNİN OĞLU NEDEN YOK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yağız Alp Akaydın ile Emre Aybek'in yönettiği dizi için sessiz sedasız final kararı alınarak ekibe duyuruldu. Öte yandan final yapmadan bitirilen diziyle ilgili kulislerde Timuçin Esen'siz sadece Şevket Çoruh'la devam etmesi planlanan yeni bir hikayenin yazılmasının da gündemde olduğu iddia ediliyor.