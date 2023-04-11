Tetikçinin Oğlu oyuncu kadrosu! Başrollerinde Şevket Çoruh ve Timuçin Esen'in yer aldığı Tetikçinin Oğlu dizisi, FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yoğun ilgi gören ilk bölümünün ardından dizinin kadrosunda yer alan oyuncular merak konusu oldu. Farklı konuya sahip Tetikçinin Oğlu dizisinin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Tetikçinin Oğlu dizisi oyuncu kadrosu! Tetikçinin Oğlu oyuncuları kimler? Tetikçinin Oğlu dizisi karakterleri kim, gerçek isimleri ne? Detaylar haberimizde...

TETİKÇİNİN OĞLU KONUSU NEDİR?

İskender ve Korkmaz, kırk yıldır sırtını birbirine dayamış iki dosttur. Korkmaz, İskender için elini kirletmekten çekinmez ve yıllar içinde tetikçisine dönüşür. İskender ise onun sayesinde işlerini büyütmüş, rakiplerinin korktuğu bir insana dönüşmüştür. Zamanı geldiğinde her şeyin başına geçireceği oğlu Yiğit, babasının gözüne girmek için bir iş organize eder ama işler beklediği gibi gitmez.

Hayatını üç kağıtla kazanan, günübirlik yaşayan Metin ise, o gece olay yerindedir. Yaşanan olaylar sonucu Yiğit ölürken, Metin de büyük bir belanın içerisine düşer. Oğlunun ölümüyle tüm kontrolü kaybeden İskender, Korkmaz'dan oğlunun katilini bulmasını ister. Bir süre iz süren Korkmaz, sonunda hedefe ulaşmak üzereyken büyük bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Artık Korkmaz, Metin ve İskender için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

TETİKÇİNİN OĞLU OYUNCU KADROSU!

Şevket Çoruh - İskender Karayurt (İsko), Korkmaz'ın arkadaşı.

Timuçin Esen - Korkmaz, İskender'in tetikçisi.

Genco Özak - Metin Şengül

Sezin Akbaşoğulları - Huri Malik

Serhat Kılıç - Esat Uncular

Bahar Şahin - Sibel Kayahan

Esra Kızıldoğan - Nursel

Kaya Akkaya - Sarp

Baran Can Eraslan - Yunus Geçki