Başrollerinde Şevket Çoruh ve Timuçin Esen'in yer aldığı Tetikçinin Oğlu dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Kullanıcılar tarafından Tetikçinin Oğlu dizisinin çekimlerinin nerede yapıldığı araştırılmakta. Peki, Tetikçinin Oğlu dizisi nerede çekiliyor? Tetikçinin Oğlu hangi il ve ilçede çekiliyor? Tetikçinin Oğlu dizisinin çekimleri nerede yapılıyor? İşte detaylar...

Tetikçinin Oğlu dizisi oyuncu kadrosu! Tetikçinin Oğlu oyuncuları kimler? Tetikçinin Oğlu dizisi karakterleri kim, gerçek isimleri ne?

Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı Tetikçinin Oğlu dizisi FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Tetikçinin Oğlu dizisinin çekimlerinin yapıldığı mekan merak konusu oldu.Peki, Tetikçinin Oğlu dizisi nerede çekiliyor? Tetikçinin Oğlu hangi il ve ilçede çekiliyor? Tetikçinin Oğlu dizisinin çekimleri nerede yapılıyor? Detaylar haberimizde...

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tetikçinin Oğlu, O3 Medya ve Same Film imzalı, ilk bölümü 11 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak'ın yer aldığı dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir.

TETİKÇİNİN OĞLU OYUNCU KADROSU!

Şevket Çoruh - İskender Karayurt (İsko), Korkmaz'ın arkadaşı.

Timuçin Esen - Korkmaz, İskender'in tetikçisi.

Genco Özak - Metin Şengül

Sezin Akbaşoğulları - Huri Malik

Serhat Kılıç - Esat Uncular

Bahar Şahin - Sibel Kayahan

Esra Kızıldoğan - Nursel

Kaya Akkaya - Sarp

Baran Can Eraslan - Yunus Geçki