FOX TV'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu ilk bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tetikçinin Oğlu dizisinin konusu merak konusu oldu. Peki, Tetikçinin Oğlu dizisi konusu ne, hikayesi gerçek mi? Tetikçinin Oğlu dizisi uyarlama mı? Tetikçinin Oğlu hangi diziden uyarlama? İşte detaylar...

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Başrollerinde Şevket Çoruk ve Timuçin Esen'in yer aldığı Tetikçinin Oğlu dizisi, FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yoğun ilgi gören ilk bölümünün ardından dizinin konusu merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Tetikçinin Oğlu dizisinin hikayesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Tetikçinin Oğlu dizisi konusu ne, hikayesi gerçek mi? Tetikçinin Oğlu dizisi uyarlama mı? Tetikçinin Oğlu hangi diziden uyarlama? Detaylar haberimizde...

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tetikçinin Oğlu, O3 Medya ve Same Film imzalı, ilk bölümü 11 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak'ın yer aldığı dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir.

TETİKÇİNİN OĞLU OYUNCU KADROSU!

Şevket Çoruh - İskender Karayurt (İsko), Korkmaz'ın arkadaşı.

Timuçin Esen - Korkmaz, İskender'in tetikçisi.

Genco Özak - Metin Şengül

Sezin Akbaşoğulları - Huri Malik

Serhat Kılıç - Esat Uncular

Bahar Şahin - Sibel Kayahan

Esra Kızıldoğan - Nursel

Kaya Akkaya - Sarp

Baran Can Eraslan - Yunus Geçki