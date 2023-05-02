Tetikçinin Oğlu canlı izle! Tetikçinin Oğlu 4. bölüm izle, dizi canlı yayın nereden izlenir? 2 Mayıs 2023 Tetikçinin Oğlu yeni bölümde neler olacak?

Tetikçinin Oğlu, O3 Medya ve Same Film imzalı, ilk bölümü 11 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak'ın yer aldığı dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. Tetikçinin Oğlu canlı izle! Tetikçinin Oğlu 4. bölüm canlı yayın nereden izlenir? 2 Mayıs 2023 Tetikçinin Oğlu yeni bölümde neler olacak?

TETİKÇİNİN OĞLU CANLI YAYIN NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Tetikçinin Oğlu dizisini televizyondan izleyebildiğiniz gibi Fox TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

TETİKÇİNİN OĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalan İskender derinden sarsılır. Yunus ise yapacağı sürpriz hamleyle hem onun gözüne girer hem de Korkmaz ve Metin'i çok büyük bir tehlike altında bırakır. Korkmaz ve Metin artık sadece İskender'in adamlarından değil herkesten kaçmak zorundadırlar. Yakalanmamalarının tek yolu birbirlerine güvenmeyi öğrenmektir. İskender, Korkmaz'ın yokluğuyla sınanırken ölüme de ilk kez bu kadar yaklaşacaktır. Korkmaz oğlunu bodrumdan çıkarmaya bu defa çok yakındır. Ancak Metin'in Sibel ve Korkmaz arasında zor bir seçim yapması gerekecektir. Sibel'in büyük sırrını ise Metin bilmemektedir.

TETİKÇİNİN OĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korkmaz, Metin'i kurtarmak için kendisini bir kez daha ateşe atar. İskender'in öfkesi daha da büyürken öfkesiyle birlikte içinde olduğu savaş da büyüyecektir. Metin büyük bir kayıpla sarsılırken, Korkmaz ve Metin arasında yaşanacak duygu dolu anlar merak konusudur. İskender, Korkmaz ve Metin'i tuzağına düşürmek için bütün gücünü kullanırken, bütün ailesinin yok olma ihtimaliyle karşı karşıya kalır. Bu durum tüm dengeleri değiştirirken, Yunus ise Sibel'i bulacaktır. Artık Sibel de tehlikenin tam ortasındadır. Korkmaz, oğlu Metin'le Bodrum'dan çıkmak için akıl dolu bir plan yaparken, İskender'in hamlesi her şeyi değiştirecektir. Aksiyonun hiç bitmediği, ters köşelerle dolu bu savaş artık herkes için sonun başlangıcıdır.

TETİKÇİNİN OĞLU OYUNCU KADROSU

Şevket Çoruh - İskender Karayurt (İsko), Korkmaz'ın arkadaşı.

Timuçin Esen - Korkmaz, İskender'in tetikçisi.

Genco Özak - Metin Şengül, Korkmaz'ın oğlu.

Sezin Akbaşoğulları - Huri Malik Karayurt, İskender'in kardeşi.

Serhat Kılıç - Esat Uncular

Bahar Şahin - Sibel Kayahan

Esra Kızıldoğan - Nursel

Baran Can Eraslan - Yunus Geçkin

Kaya Akkaya - Sarp

Barış Hayta

Serkan Beşiroğlu

Eser Karabil

Erçin Sıcakkan

Volkan Kıran

Ziba Türk Ateş

Sinem Reyhan Kıroğlu

Alp Özgür Yaşin

Oğulcan Çelik