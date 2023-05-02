Tetikçinin Oğlu canlı izle! Tetikçinin Oğlu 4. bölüm izle, dizi canlı yayın nereden izlenir? 2 Mayıs 2023 Tetikçinin Oğlu yeni bölümde neler olacak?
Gündem Haberleri
Fox TV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Tetikçinin Oğlu bugün 4. bölüm ile ekranlara gelecek. Diziyi tam saatinde canlı izlemek isteyenler internetten, Tetikçinin Oğlu canlı izle! Tetikçinin Oğlu 4. bölüm canlı yayın nereden izlenir? 2 Mayıs 2023 Tetikçinin Oğlu yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Tetikçinin Oğlu 4. bölüm nasıl izlenir? Tetikçinin Oğlu HD canlı yayın linki var mı? İşte detaylar...
Tetikçinin Oğlu, O3 Medya ve Same Film imzalı, ilk bölümü 11 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak'ın yer aldığı dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. Tetikçinin Oğlu canlı izle! Tetikçinin Oğlu 4. bölüm canlı yayın nereden izlenir? 2 Mayıs 2023 Tetikçinin Oğlu yeni bölümde neler olacak?
Tetikçinin Oğlu dizisini televizyondan izleyebildiğiniz gibi Fox TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.
Hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalan İskender derinden sarsılır. Yunus ise yapacağı sürpriz hamleyle hem onun gözüne girer hem de Korkmaz ve Metin'i çok büyük bir tehlike altında bırakır. Korkmaz ve Metin artık sadece İskender'in adamlarından değil herkesten kaçmak zorundadırlar. Yakalanmamalarının tek yolu birbirlerine güvenmeyi öğrenmektir. İskender, Korkmaz'ın yokluğuyla sınanırken ölüme de ilk kez bu kadar yaklaşacaktır. Korkmaz oğlunu bodrumdan çıkarmaya bu defa çok yakındır. Ancak Metin'in Sibel ve Korkmaz arasında zor bir seçim yapması gerekecektir. Sibel'in büyük sırrını ise Metin bilmemektedir.
Korkmaz, Metin'i kurtarmak için kendisini bir kez daha ateşe atar. İskender'in öfkesi daha da büyürken öfkesiyle birlikte içinde olduğu savaş da büyüyecektir. Metin büyük bir kayıpla sarsılırken, Korkmaz ve Metin arasında yaşanacak duygu dolu anlar merak konusudur. İskender, Korkmaz ve Metin'i tuzağına düşürmek için bütün gücünü kullanırken, bütün ailesinin yok olma ihtimaliyle karşı karşıya kalır. Bu durum tüm dengeleri değiştirirken, Yunus ise Sibel'i bulacaktır. Artık Sibel de tehlikenin tam ortasındadır. Korkmaz, oğlu Metin'le Bodrum'dan çıkmak için akıl dolu bir plan yaparken, İskender'in hamlesi her şeyi değiştirecektir. Aksiyonun hiç bitmediği, ters köşelerle dolu bu savaş artık herkes için sonun başlangıcıdır.
Şevket Çoruh - İskender Karayurt (İsko), Korkmaz'ın arkadaşı.
Timuçin Esen - Korkmaz, İskender'in tetikçisi.
Genco Özak - Metin Şengül, Korkmaz'ın oğlu.
Sezin Akbaşoğulları - Huri Malik Karayurt, İskender'in kardeşi.
Serhat Kılıç - Esat Uncular
Bahar Şahin - Sibel Kayahan
Esra Kızıldoğan - Nursel
Baran Can Eraslan - Yunus Geçkin
Kaya Akkaya - Sarp
Barış Hayta
Serkan Beşiroğlu
Eser Karabil
Erçin Sıcakkan
Volkan Kıran
Ziba Türk Ateş
Sinem Reyhan Kıroğlu
Alp Özgür Yaşin
Oğulcan Çelik