Tetikçinin Oğlu dizisi yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. FOX TV yayınlanan Tetikçinin Oğlu bugün var mı yok mu araştırılıyor. Peki, Tetikçinin Oğlu bugün yok mu, neden yok? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman? Tetikçinin Oğlu bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar...

Başrollerinde Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'un yer aldığı Tetikçinin Oğlu yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Tetikçinin Oğlu konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin takipçileri tarafından bu akşam yeni bölüm var mı sorusu araştırılıyor. Peki, Tetikçinin Oğlu bugün yok mu, neden yok? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman? Tetikçinin Oğlu bu akşam var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tetikçinin Oğlu, O3 Medya ve Same Film imzalı, ilk bölümü 11 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak'ın yer aldığı dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir.

TETİKÇİNİN OĞLU BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Tetikçinin Oğlu bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı araştırılıyor. Fox Tv'nin yayın akışına göre dizi bu akşam özet bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünü önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.