Tetikçinin Oğlu dizisi bu akşam yok mu sorusu araştırılıyor. Dizi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Tetikçinin Oğlu bu akşam yok mu, neden yok? Tetikçinin Oğlu bugün yayınlanacak mı? Tetikçinin Oğlu dizisi neden yayınlanmıyor? İşte detaylar...

FOX TV ekranlarında yayınlanan Tetikçinin Oğlu yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Tetikçinin Oğlu dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Tetikçinin Oğlu bu akşam yok mu, neden yok? Tetikçinin Oğlu bugün yayınlanacak mı? Tetikçinin Oğlu dizisi neden yayınlanmıyor? Detaylar haberimizde...

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tetikçinin Oğlu, O3 Medya ve Same Film imzalı, ilk bölümü 11 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak'ın yer aldığı dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir.

TETİKÇİNİN OĞLU BU AKŞAM YOK MU?

Tetikçinin Oğlu dizisi bu akşam Deli Deli Küpeli Türk filminin ardından saat 22.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanacaktır.