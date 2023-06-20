Başrollerinde Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'un yer aldığı Tetikçinin Oğlu yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Tetikçinin Oğlu konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Tetikçinin Oğlu bu akşam var mı? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman?

Tetikçinin Oğlu dizisi yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. FOX TV yayınlanan Tetikçinin Oğlu bugün var mı yok mu araştırılıyor. Peki, Tetikçinin Oğlu bu akşam var mı? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman?

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİNİN KONUSU NE?



Tetikçinin Oğlu, O3 Medya ve Same Film imzalı, ilk bölümü 11 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak'ın yer aldığı dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir.

TETİKÇİNİN OĞLU BU AKŞAM VAR MI?

Tetikçinin Oğlu bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı araştırılıyor. Fox Tv'nin yayın akışına göre dizi bu akşam yeni bölüm ekranda olmayacak.