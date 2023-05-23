Tetikçinin Oğlu 7.bölüm fragmanı! (VİDEO) Tetikçinin Oğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm fragmanı İZLE!

Başrollerinde Şevket Çoruh ve Timuçin Esen'in yer aldığı Tetikçinin Oğlu yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Tetikçinin Oğlu dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Tetikçinin Oğlu 7.bölüm fragmanı! Tetikçinin Oğlu yeni bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Tetikçinin Oğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

TETİKÇİNİN OĞLU KONUSU NEDİR?

İskender ve Korkmaz, kırk yıldır sırtını birbirine dayamış iki dosttur. Korkmaz, İskender için elini kirletmekten çekinmez ve yıllar içinde tetikçisine dönüşür. İskender ise onun sayesinde işlerini büyütmüş, rakiplerinin korktuğu bir insana dönüşmüştür. Zamanı geldiğinde her şeyin başına geçireceği oğlu Yiğit, babasının gözüne girmek için bir iş organize eder ama işler beklediği gibi gitmez.

Hayatını üç kağıtla kazanan, günübirlik yaşayan Metin ise, o gece olay yerindedir. Yaşanan olaylar sonucu Yiğit ölürken, Metin de büyük bir belanın içerisine düşer. Oğlunun ölümüyle tüm kontrolü kaybeden İskender, Korkmaz'dan oğlunun katilini bulmasını ister. Bir süre iz süren Korkmaz, sonunda hedefe ulaşmak üzereyken büyük bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Artık Korkmaz, Metin ve İskender için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

TETİKÇİNİN OĞLU 7.BÖLÜM FRAGMANI!

Tetikçinin Oğlu yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1'in sevilen dizisi Tetikçinin Oğlu son bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Tetikçinin Oğlu dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Tetikçinin Oğlu 7.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır