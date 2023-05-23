Tetikçinin Oğlu 6.bölüm CANLI İZLE! Tetikçinin Oğlu yeni bölüm İZLE! 23 Mayıs Tetikçinin Oğlu CANLI YAYIN!

FOX TV'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tetikçinin Oğlu dizisinin yeni bölüm linki merak konusu oldu. Peki, Tetikçinin Oğlu yeni bölümde ne olacak? Detaylar haberimizde...

Tetikçinin Oğlu CANLI İZLE! Başrollerinde Şevket Çoruh ve Timuçin Esen'in yer aldığı Tetikçinin Oğlu dizisi, geçtiğimiz hafta FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tetikçinin Oğlu yeni bölümü merak uyandırdı. Tetikçinin Oğlu dizisinin yeni bölüm izleme linki izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Tetikçinin Oğlu son bölümde neler oldu? İşte, Tetikçinin Oğlu yeni bölüm izleme linki!

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tetikçinin Oğlu, O3 Medya ve Same Film imzalı, ilk bölümü 11 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak'ın yer aldığı dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir.

TETİKÇİNİN OĞLU 6.BÖLÜM CANLI İZLE!

Tetikçinin Oğlu dizisinin yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Şevket Çoruh ve Timuçin Esen'in yer aldığı Tetikçinin Oğlu dizisi Salı günleri saat 20.00'da Show Tv ekranlarında yayınlanmaktadır.