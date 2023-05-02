Fox TV'nin sevilen dizisi Tetikçinin Oğlu bugün 4. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi izleyenler yeni bölüm fragmanının çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Peki, Tetikçinin Oğlu 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak, son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Tetikçinin Oğlu, O3 Medya ve Same Film imzalı, ilk bölümü 11 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak'ın yer aldığı dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. Tetikçinin Oğlu 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak, son bölümde neler oldu?

TETİKÇİNİN OĞLU 5. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Dizinin bugünkü 4. bölümünün ardından 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragman çıktığında haberimize ekleyeceğiz.

TETİKÇİNİN OĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalan İskender derinden sarsılır. Yunus ise yapacağı sürpriz hamleyle hem onun gözüne girer hem de Korkmaz ve Metin'i çok büyük bir tehlike altında bırakır. Korkmaz ve Metin artık sadece İskender'in adamlarından değil herkesten kaçmak zorundadırlar. Yakalanmamalarının tek yolu birbirlerine güvenmeyi öğrenmektir. İskender, Korkmaz'ın yokluğuyla sınanırken ölüme de ilk kez bu kadar yaklaşacaktır. Korkmaz oğlunu bodrumdan çıkarmaya bu defa çok yakındır. Ancak Metin'in Sibel ve Korkmaz arasında zor bir seçim yapması gerekecektir. Sibel'in büyük sırrını ise Metin bilmemektedir.

TETİKÇİNİN OĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korkmaz, Metin'i kurtarmak için kendisini bir kez daha ateşe atar. İskender'in öfkesi daha da büyürken öfkesiyle birlikte içinde olduğu savaş da büyüyecektir. Metin büyük bir kayıpla sarsılırken, Korkmaz ve Metin arasında yaşanacak duygu dolu anlar merak konusudur. İskender, Korkmaz ve Metin'i tuzağına düşürmek için bütün gücünü kullanırken, bütün ailesinin yok olma ihtimaliyle karşı karşıya kalır. Bu durum tüm dengeleri değiştirirken, Yunus ise Sibel'i bulacaktır. Artık Sibel de tehlikenin tam ortasındadır. Korkmaz, oğlu Metin'le Bodrum'dan çıkmak için akıl dolu bir plan yaparken, İskender'in hamlesi her şeyi değiştirecektir. Aksiyonun hiç bitmediği, ters köşelerle dolu bu savaş artık herkes için sonun başlangıcıdır.

TETİKÇİNİN OĞLU KONUSU NEDİR?

Kırk yılın dostu; Korkmaz ve İskender. İskender'in oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan iseKorkmaz'ın 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin. Artıkiki dostkarşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri iseoğlu ölmesin diye…