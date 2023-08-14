Galatasaray'ın bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Tete için eski kulübü Shakhtar Donetsk, FIFA'ya başvuruda bulundu.Tete transfer iptal mi olacak?

TETE TRANSFER İPTAL Mİ OLACAK?

Galatasaray'ın bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Tete için eski kulübü Shakhtar Donetsk, FIFA'ya başvuruda bulundu. Ukrayna ekibi, Brezilyalı yıldızın savaş sırasında Ukrayna'ya geri döndüğünü ve savaş nedeniyle yabancı futbolcuların sözleşmelerini tek taraflı askıya alma hakkını kaybettiğini iddia etti. Shakhtar, Tete'nin transferinin iptal edilmesini ve yaptırım uygulanmasını talep etti.

Galatasaray, Tete transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 euro net imza ücreti ödenecektir." ifadelerini kullanmıştı.